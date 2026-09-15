Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4X-1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4X-1)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 350 ТБ, 1700, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 530 руб.3383 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 1Tb (NT01N5M-001T-M3X)
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power A56 1Tb (SP001TBSS3A56A25)
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55...
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)
-
В наличииЦена 14 000 руб.3500 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2230 Transcend 512GB MTE300S (TS512GMTE300S)
-
В наличииЦена 14 040 руб.3510 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1...
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/...
-
В наличииЦена 14 110 руб.3528 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 14 200 руб.3550 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S)
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)
-
В наличииЦена 14 550 руб.3638 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 1024 ГБ, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 350 ТБ, 1700, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4X-1)