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SSD Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS

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Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
260
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 630 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 590973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
14 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Максимальный ресурс записи (TBW)
260
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS

M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 на основе твердотельного запоминающего устройства с интерфейсом PCIe Gen3 x4 обеспечивает скорость в пределах 2400 Мбайт/сек, тем самым существенно повышая быстродействие и производительность аппаратной платформы ПК. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель позволяет хранить весьма большое количество различных файлов. Стилизованный охлаждающий радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Технология исправления ошибок и аппаратное шифрование AES гарантируют надежность в работе ADATA LEGEND 710.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2400
Скорость записи, Мб/с
1800
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
260
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 на основе твердотельного запоминающего устройства с интерфейсом PCIe Gen3 x4 обеспечивает скорость в пределах 2400 Мбайт/сек, тем самым существенно повышая быстродействие и производительность аппаратной платформы ПК. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель позволяет хранить весьма большое количество различных файлов. Стилизованный охлаждающий радиатор эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев. Технология исправления ошибок и аппаратное шифрование AES гарантируют надежность в работе ADATA LEGEND 710.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS - купить по цене 14630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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