Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 090 руб.
В наличии
Код товара: 566335
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU)
SATA накопитель Samsung 870 EVO поможет ускорить запуск программ и выполнение различных компьютерных задач в составе потребительских систем. Данная модель основана на технологии 3D NAND с буфером DRAM и обладает скоростью на уровне 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 250 ГБ позволяет разместить довольно большое количество документов и прочих файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. В Samsung 870 EVO реализованы поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и технология аппаратного шифрования. Среди других особенностей отмечается режим сна, который помогает более экономично расходовать энергию.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
SATA накопитель Samsung 870 EVO поможет ускорить запуск программ и выполнение различных компьютерных задач в составе потребительских систем. Данная модель основана на технологии 3D NAND с буфером DRAM и обладает скоростью на уровне 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 250 ГБ позволяет разместить довольно большое количество документов и прочих файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. В Samsung 870 EVO реализованы поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и технология аппаратного шифрования. Среди других особенностей отмечается режим сна, который помогает более экономично расходовать энергию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - по цене 14090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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