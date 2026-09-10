Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY)
Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 MAX [MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY] на 480 ГБ поможет ускорить работу ПК или ноутбука. Устройство представлено в форм-факторе 2.5”, благодаря чему не потребует установки специальной корзины в корпус процессора. Жесткий диск подключается через популярный SATA-интерфейс. SSD-диск Crucial Micron 5300 MAX моментально реагирует на команды, запуская ОС в разы быстрее HDD-предшественника. Накопитель не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность при ресурсе до 4380 ТБ. Жесткий диск считывает данные со скоростью 540 Мбайт/сек, а записывает информацию при 460 Мбайт/сек.
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