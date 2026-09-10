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SSD Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY)

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Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
460
Максимальный ресурс записи (TBW)
4380
Энергопотребление
3.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360412
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
6.9
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
460
Максимальный ресурс записи (TBW)
4380
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Сингапур
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY)

Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 MAX [MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY] на 480 ГБ поможет ускорить работу ПК или ноутбука. Устройство представлено в форм-факторе 2.5”, благодаря чему не потребует установки специальной корзины в корпус процессора. Жесткий диск подключается через популярный SATA-интерфейс. SSD-диск Crucial Micron 5300 MAX моментально реагирует на команды, запуская ОС в разы быстрее HDD-предшественника. Накопитель не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность при ресурсе до 4380 ТБ. Жесткий диск считывает данные со скоростью 540 Мбайт/сек, а записывает информацию при 460 Мбайт/сек.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY)




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.7
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
6.9
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
460
Максимальный ресурс записи (TBW)
4380
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Сингапур
Описание
Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 MAX [MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY] на 480 ГБ поможет ускорить работу ПК или ноутбука. Устройство представлено в форм-факторе 2.5”, благодаря чему не потребует установки специальной корзины в корпус процессора. Жесткий диск подключается через популярный SATA-интерфейс. SSD-диск Crucial Micron 5300 MAX моментально реагирует на команды, запуская ОС в разы быстрее HDD-предшественника. Накопитель не боится частой перезаписи, гарантируя надежность и безотказность при ресурсе до 4380 ТБ. Жесткий диск считывает данные со скоростью 540 Мбайт/сек, а записывает информацию при 460 Мбайт/сек.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Micron 5300MAX 480Gb (MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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