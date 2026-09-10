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SSD Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)

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Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8760
Энергопотребление
3.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360958
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8760
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Сингапур
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)

Серверный SSD накопитель Crucial Micron 5300 MAX разработан для корпоративных систем. Он устанавливается в серверные и подходит для работы в станциях профессионального класса. Диск объемом 960 ГБ используется в качестве единого места хранения информации. Он обеспечивает обмен данными с корпоративными ПК. Благодаря поддержке стандарта AES 256 bit устройство защищает сохраненную информацию. Алгоритм создает множество ключей, создавая преграду для атак, обеспечивает многоуровневое шифрование. Особенность Crucial Micron 5300 MAX в показателе 8760 ТБ. Он указывает на то, что накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи. Для подключения он использует интерфейс SATA III. В основе диска лежит память 3D NAND с высокой емкостью. Она обеспечивает скорость чтения и записи на уровне 540 Мбайт/сек и 520 Мбайт/сек.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8760
Развернуть
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление
3.9
Страна производитель
Сингапур
Описание
Серверный SSD накопитель Crucial Micron 5300 MAX разработан для корпоративных систем. Он устанавливается в серверные и подходит для работы в станциях профессионального класса. Диск объемом 960 ГБ используется в качестве единого места хранения информации. Он обеспечивает обмен данными с корпоративными ПК. Благодаря поддержке стандарта AES 256 bit устройство защищает сохраненную информацию. Алгоритм создает множество ключей, создавая преграду для атак, обеспечивает многоуровневое шифрование. Особенность Crucial Micron 5300 MAX в показателе 8760 ТБ. Он указывает на то, что накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи. Для подключения он использует интерфейс SATA III. В основе диска лежит память 3D NAND с высокой емкостью. Она обеспечивает скорость чтения и записи на уровне 540 Мбайт/сек и 520 Мбайт/сек.


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