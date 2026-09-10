Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)
Серверный SSD накопитель Crucial Micron 5300 MAX разработан для корпоративных систем. Он устанавливается в серверные и подходит для работы в станциях профессионального класса. Диск объемом 960 ГБ используется в качестве единого места хранения информации. Он обеспечивает обмен данными с корпоративными ПК. Благодаря поддержке стандарта AES 256 bit устройство защищает сохраненную информацию. Алгоритм создает множество ключей, создавая преграду для атак, обеспечивает многоуровневое шифрование. Особенность Crucial Micron 5300 MAX в показателе 8760 ТБ. Он указывает на то, что накопитель рассчитан на высокую интенсивность перезаписи. Для подключения он использует интерфейс SATA III. В основе диска лежит память 3D NAND с высокой емкостью. Она обеспечивает скорость чтения и записи на уровне 540 Мбайт/сек и 520 Мбайт/сек.
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