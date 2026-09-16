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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
800
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Энергопотребление
5.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739110
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Описание товара Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
SSD-накопитель Synology ёмкостью 800 ГБ — надёжное решение для быстрой и стабильной работы. Скорость чтения до 3000 МБ/с позволяет молниеносно загружать большие файлы и приложения, а скорость записи 1000 МБ/с обеспечивает быстрое сохранение данных даже в интенсивных рабочих сценариях. Благодаря ресурсу записи 1400 ТБ и времени наработки на отказ 3 000 000 часов, SSD идеально подойдёт для задач с постоянными нагрузками. Современный интерфейс PCIe 3.0 x4 и компактный форм-фактор M.2 2280 отлично впишутся даже в миниатюрные системы. Энергопотребление 5,5 Вт даёт баланс между производительностью и экономностью. Технология 3D NAND гарантирует долговечность и высокую плотность хранения — оптимальный выбор для тех, кто ценит скорость и надёжность.
SSD-накопитель Synology ёмкостью 800 ГБ — надёжное решение для быстрой и стабильной работы. Скорость чтения до 3000 МБ/с позволяет молниеносно загружать большие файлы и приложения, а скорость записи 1000 МБ/с обеспечивает быстрое сохранение данных даже в интенсивных рабочих сценариях. Благодаря ресурсу записи 1400 ТБ и времени наработки на отказ 3 000 000 часов, SSD идеально подойдёт для задач с постоянными нагрузками. Современный интерфейс PCIe 3.0 x4 и компактный форм-фактор M.2 2280 отлично впишутся даже в миниатюрные системы. Энергопотребление 5,5 Вт даёт баланс между производительностью и экономностью. Технология 3D NAND гарантирует долговечность и высокую плотность хранения — оптимальный выбор для тех, кто ценит скорость и надёжность.
Накопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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