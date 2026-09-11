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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM

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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6500
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Энергопотребление
9.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491343
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6500
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
133

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM

Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ – удобное решение для небольшой корпоративной системы. Структура памяти 3D NAND сохраняет компактный форм-фактор устройства 2.5” с подключением через U.2. Серверный накопитель быстро обрабатывает большие объемы информации, ускоряет загрузку системы и мощных программ. Samsung PM9A3 выполняет чтение со скоростью 6500 Мбайт/сек, обеспечивает комфортную работу нескольких пользователей. Запись при 1500 Мбайт/сек сокращает время ожидания при сложных вычислениях. Накопитель с ресурсом перезаписи 1752 ТБ гарантирует надежную и стабильную работу на протяжении всего срока службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
960
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6500
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1752
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 на 960 ГБ – удобное решение для небольшой корпоративной системы. Структура памяти 3D NAND сохраняет компактный форм-фактор устройства 2.5” с подключением через U.2. Серверный накопитель быстро обрабатывает большие объемы информации, ускоряет загрузку системы и мощных программ. Samsung PM9A3 выполняет чтение со скоростью 6500 Мбайт/сек, обеспечивает комфортную работу нескольких пользователей. Запись при 1500 Мбайт/сек сокращает время ожидания при сложных вычислениях. Накопитель с ресурсом перезаписи 1752 ТБ гарантирует надежную и стабильную работу на протяжении всего срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZQL2960HCJR-00A07) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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