Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3482
Энергопотребление
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3482
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341)
Твердотельный SATA-накопитель Intel SSD D3-S4510 имеет объем 960Гб и выполнен в форм-факторе 2.5. Данный накопитель разработан на основе технологии 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3482
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3
Страна производитель
Китай
Твердотельный SATA-накопитель Intel SSD D3-S4510 имеет объем 960Гб и выполнен в форм-факторе 2.5. Данный накопитель разработан на основе технологии 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Intel 960Gb DC D3-S4510 (SSDSC2KB960G801 963341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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