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SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU)

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Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление
4.5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571100
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU)

SATA накопитель Samsung 870 EVO сочетает высокий уровень быстродействия, стабильности и надежности, помогая существенно ускорить запуск приложений и выполнения ряда других компьютерных задач. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка ресурсов. Объем 2000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Samsung 870 EVO выполнен в прочном тонком корпусе, который надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование гарантируют высокую надежность в использовании. Для экономичного расхода энергии реализован режим сна.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO 2.0Tb Series (MZ-77E2T0B/EU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
4.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO сочетает высокий уровень быстродействия, стабильности и надежности, помогая существенно ускорить запуск приложений и выполнения ряда других компьютерных задач. Благодаря технологии 3D NAND, буферу DRAM и скорости 560 Мбайт/сек в режиме чтения достигается быстрая обработка ресурсов. Объем 2000 ГБ предоставляет возможность хранения большого количества различных файлов. Samsung 870 EVO выполнен в прочном тонком корпусе, который надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. Поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и аппаратное шифрование гарантируют высокую надежность в использовании. Для экономичного расхода энергии реализован режим сна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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