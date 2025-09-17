Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Энергопотребление
9.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 700 руб.
В наличии
Код товара: 504903
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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32 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
M.2 накопитель Kingston KC3000 благодаря контроллеру Gen 4x4 NVMe и технологии памяти 3D TLC NAND позволяет создать надежное вместительное хранилище и повысить производительность системы. Обладающий скоростью до 7000 Мбайт/сек, накопитель ориентирован на требовательные рабочие нагрузки. Компактная конструкция гарантирует широкую совместимость с ПК. Объем 2000 ГБ позволяет хранить большое количество мультимедийных файлов, документов и прочих данных. К примечательным особенностям Kingston KC3000 относится графеновый радиатор, который эффективно отводит тепло от чипов памяти и предотвращает перегрев.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
7000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
9.9
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Kingston KC3000 благодаря контроллеру Gen 4x4 NVMe и технологии памяти 3D TLC NAND позволяет создать надежное вместительное хранилище и повысить производительность системы. Обладающий скоростью до 7000 Мбайт/сек, накопитель ориентирован на требовательные рабочие нагрузки. Компактная конструкция гарантирует широкую совместимость с ПК. Объем 2000 ГБ позволяет хранить большое количество мультимедийных файлов, документов и прочих данных. К примечательным особенностям Kingston KC3000 относится графеновый радиатор, который эффективно отводит тепло от чипов памяти и предотвращает перегрев.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает уже 8-9 месяцев (покупал в начале января) в горячем ноуте с 12700х и 3070ти, проблем не было за это время никаких!
Достоинства:
Комментарий:
ssd супер, оригинальный, качественный, берите смело
Достоинства:
Комментарий:
отличный sad, брал такой же для ПК. сейчас установил в ноутбук с медным охлаждением, тесты по температурам ещё не делал
Достоинства:
Комментарий:
отлично, скорость соответствует, доставка быстрая, упаковка хлипковатая, но все дошло целым, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный и оригинальный накопитель. скорость на высоте. цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, скорость с объемом совпадают с заявленными, если в вашей материнке как и у меня есть теплоотводная пластина или радиатор то перегрева не будет, в другом случае лучше их докупить
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакован. Но, проверить его - работает или нет, нет возможности, из за некоторых продавцов - работают отвратительно и не ставят доставку 19 дней ! В связи с этим не можем собрать компьютер и проверить все детали ! Отзыв обязательно дополню!
Достоинства:
Комментарий:
быстрый ssd, но в ноутбук нужен дополнительный радиатор, в работе более полугода, пока все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Двухсторонний, как уже писали, где-то может не влезть (думаю, что в первую очередь, ультрабуки и компактные корпуса под вопросом). В мою док-станцию встал идеально на прокладочку 0.3 мм.
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный, его внутренности на скрине. Продавца рекомендую! А ещё жду начисления обещанных баллов за покупку.
Достоинства:
Комментарий:
Легендарный ссд за приятнейшую цену с текущей акцией, однозначно лучший вариант сейчас.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже второй! Нареканий нет. На PCI-e gen. 3 выдает 3500 на чтение и запись.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал за 4 дня, Просто в родной упаковке, без пупырки и т.д. (мне проц с китая приезжал так запакован, что хоть с самолёта скидывай). Продавец, позаботься об упаковке, всё-таки \"игрушка\" не из дешёвых. Так пока всё нормально установил и инициализировался быстро (сейчас буду устанавливать вме игры). Если что, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость соответствует, оригинальной программой определяется, по показателям абсолютно новый. И на вес довольно тяжелый в сравнении с WD black
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Желателен радиатор. На атх материнке с родным радиатором не нагревается выше 60.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, скорости, по сравнению с sata ssd – впечатляют на практике, и цена лучшая на рынке
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ssd, если не хочется переплачивать за Самсунг. Брал чтобы устанавливать ВСЕ ИГРЫ. Никаких проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Норм, работает быстро. Надеюсь, когда-нибудь Кингстон научится класть в комплект винтик для крепления.
Достоинства:
Комментарий:
установил, всё работает, характеристики соответствует заявленным, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
показывает не 2тб ровно, а 1.93тб что в целом незначительная погрешность, товар хороший брал за 15к
Достоинства:
Комментарий:
Не первое десятилетие пользуюсь продукцией Kingston, поэтому когда потребовался современный ёмкий SSD для игрового компьютера - выбор был очевиден. Диск оригинальный, не для китайского рынка (для китайского рынка другая упаковка). В качестве - не сомневаюсь. Продавец отличный.
Достоинства:
Комментарий:
скорости в целом хорошие, но с 4к справляется процентов на 30 хуже чем в обзорах.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел, вставил, заработало, скорости вроде неплохие. Температура с радиатором msi не больше 55
Достоинства:
Комментарий:
Покупал версию на 2 Tb, чипы попались Toshiba, что судя по тестам ещё лучше.
Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 32700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает уже 8-9 месяцев (покупал в начале января) в горячем ноуте с 12700х и 3070ти, проблем не было за это время никаких!
Достоинства:
Комментарий:
ssd супер, оригинальный, качественный, берите смело
Достоинства:
Комментарий:
отличный sad, брал такой же для ПК. сейчас установил в ноутбук с медным охлаждением, тесты по температурам ещё не делал
Достоинства:
Комментарий:
отлично, скорость соответствует, доставка быстрая, упаковка хлипковатая, но все дошло целым, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный и оригинальный накопитель. скорость на высоте. цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, скорость с объемом совпадают с заявленными, если в вашей материнке как и у меня есть теплоотводная пластина или радиатор то перегрева не будет, в другом случае лучше их докупить
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакован. Но, проверить его - работает или нет, нет возможности, из за некоторых продавцов - работают отвратительно и не ставят доставку 19 дней ! В связи с этим не можем собрать компьютер и проверить все детали ! Отзыв обязательно дополню!
Достоинства:
Комментарий:
быстрый ssd, но в ноутбук нужен дополнительный радиатор, в работе более полугода, пока все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Двухсторонний, как уже писали, где-то может не влезть (думаю, что в первую очередь, ультрабуки и компактные корпуса под вопросом). В мою док-станцию встал идеально на прокладочку 0.3 мм.
Достоинства:
Комментарий:
Диск отличный, его внутренности на скрине. Продавца рекомендую! А ещё жду начисления обещанных баллов за покупку.
Достоинства:
Комментарий:
Легендарный ссд за приятнейшую цену с текущей акцией, однозначно лучший вариант сейчас.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже второй! Нареканий нет. На PCI-e gen. 3 выдает 3500 на чтение и запись.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал за 4 дня, Просто в родной упаковке, без пупырки и т.д. (мне проц с китая приезжал так запакован, что хоть с самолёта скидывай). Продавец, позаботься об упаковке, всё-таки \"игрушка\" не из дешёвых. Так пока всё нормально установил и инициализировался быстро (сейчас буду устанавливать вме игры). Если что, дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Скорость соответствует, оригинальной программой определяется, по показателям абсолютно новый. И на вес довольно тяжелый в сравнении с WD black
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Желателен радиатор. На атх материнке с родным радиатором не нагревается выше 60.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, скорости, по сравнению с sata ssd – впечатляют на практике, и цена лучшая на рынке
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ssd, если не хочется переплачивать за Самсунг. Брал чтобы устанавливать ВСЕ ИГРЫ. Никаких проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Норм, работает быстро. Надеюсь, когда-нибудь Кингстон научится класть в комплект винтик для крепления.
Достоинства:
Комментарий:
установил, всё работает, характеристики соответствует заявленным, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
показывает не 2тб ровно, а 1.93тб что в целом незначительная погрешность, товар хороший брал за 15к
Достоинства:
Комментарий:
Не первое десятилетие пользуюсь продукцией Kingston, поэтому когда потребовался современный ёмкий SSD для игрового компьютера - выбор был очевиден. Диск оригинальный, не для китайского рынка (для китайского рынка другая упаковка). В качестве - не сомневаюсь. Продавец отличный.
Достоинства:
Комментарий:
скорости в целом хорошие, но с 4к справляется процентов на 30 хуже чем в обзорах.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел, вставил, заработало, скорости вроде неплохие. Температура с радиатором msi не больше 55
Достоинства:
Комментарий:
Покупал версию на 2 Tb, чипы попались Toshiba, что судя по тестам ещё лучше.