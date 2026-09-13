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SSD Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8)

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Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 1
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 2
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 3
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 4
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 5
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 6
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 7
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 8
Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 7
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 8
  • Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718556
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Характеристики

Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
29

Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8)

SSD накопитель Crucial представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, разработанное с учетом современных требований пользователей. Эта модель объёмом 4096 Гб поддерживает форм-фактор M.2 2280, что делает её совместимой с широким спектром устройств. Накопитель создан с использованием интерфейса PCIe 4.0 x4, что обеспечивает впечатляющие скорости передачи данных — до 7100 МБайт/с при чтении и до 6000 МБайт/с при записи. Особенностью данного SSD является использование флэш-памяти типа TLC, которая балансирует между производительностью и долговечностью. Максимальный ресурс записи составляет 800 Тб, что делает этот накопитель отличным выбором для интенсивных рабочих нагрузок и профессиональных приложений. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, эта модель обеспечивает стабильность и надежность в эксплуатации. Накопитель обладает выдающимся временем наработки на отказ, составляющим 1 500 000 часов, что свидетельствует о его прочности и долговечности. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует доступность и конкурентоспособную цену, а бренд Crucial подтверждает высокое качество и доверие миллионов пользователей по всему миру.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Crucial представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, разработанное с учетом современных требований пользователей. Эта модель объёмом 4096 Гб поддерживает форм-фактор M.2 2280, что делает её совместимой с широким спектром устройств. Накопитель создан с использованием интерфейса PCIe 4.0 x4, что обеспечивает впечатляющие скорости передачи данных — до 7100 МБайт/с при чтении и до 6000 МБайт/с при записи. Особенностью данного SSD является использование флэш-памяти типа TLC, которая балансирует между производительностью и долговечностью. Максимальный ресурс записи составляет 800 Тб, что делает этот накопитель отличным выбором для интенсивных рабочих нагрузок и профессиональных приложений. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, эта модель обеспечивает стабильность и надежность в эксплуатации. Накопитель обладает выдающимся временем наработки на отказ, составляющим 1 500 000 часов, что свидетельствует о его прочности и долговечности. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует доступность и конкурентоспособную цену, а бренд Crucial подтверждает высокое качество и доверие миллионов пользователей по всему миру.
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Доставка
Отзывы


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