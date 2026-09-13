Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714997
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2960
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
40
Описание товара Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS)
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 со скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера или мощной рабочей станции. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Объем данного накопителя составляет 4096 ГБ, что позволяет хранить большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых нагрузках и гарантирует устойчивость конструкции к механическим воздействиям.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2960
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Тайвань
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 со скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера или мощной рабочей станции. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Объем данного накопителя составляет 4096 ГБ, что позволяет хранить большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых нагрузках и гарантирует устойчивость конструкции к механическим воздействиям.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD A-Data 4Tb Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-4T-CS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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