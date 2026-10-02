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SSD Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI)

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Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 1
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 2
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 3
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 4
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 5
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 6
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 7
Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10000
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640250
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10000
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI)

SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 970 [SLEG-970-2000GCI] ориентирован на оснащение узкоспециализированных рабочих станций и мощных игровых компьютеров. Устройство работает под управлением контроллера Phison PS5026 E26, имеет объем 2000 ГБ и отличается высочайшей производительностью. Модель обеспечивает скорость последовательного чтения и последовательной записи до 10000 МБ/с. Накопитель минимизирует время выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 5.0 x4. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 970 [SLEG-970-2000GCI] соответствует форм-фактору 2280 и устанавливается с использованием ключа M. Особенностью устройства является активное охлаждение. Радиатор и вентилятор исключают перегрев накопителя при любых нагрузках и предотвращают падение производительности. Высокий уровень быстродействия модели также поддерживает DRAM буфер, влияние которого особенно велико при обработке большого количества мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 1400 ТБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10000
Скорость записи, Мб/с
10000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1400
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 970 [SLEG-970-2000GCI] ориентирован на оснащение узкоспециализированных рабочих станций и мощных игровых компьютеров. Устройство работает под управлением контроллера Phison PS5026 E26, имеет объем 2000 ГБ и отличается высочайшей производительностью. Модель обеспечивает скорость последовательного чтения и последовательной записи до 10000 МБ/с. Накопитель минимизирует время выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 5.0 x4. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 970 [SLEG-970-2000GCI] соответствует форм-фактору 2280 и устанавливается с использованием ключа M. Особенностью устройства является активное охлаждение. Радиатор и вентилятор исключают перегрев накопителя при любых нагрузках и предотвращают падение производительности. Высокий уровень быстродействия модели также поддерживает DRAM буфер, влияние которого особенно велико при обработке большого количества мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 1400 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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