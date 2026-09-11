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SSD Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T80) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T80)

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Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T80)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Энергопотребление
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
230 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504248
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
U.2
Объем
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
190

Описание товара Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T80)

Твердотельные накопители Intel DC серии P4610 оснащенные широким набором функций, оптимизированы для облачных инфраструктур, обеспечивают исключительное качество и надежность, а также расширенные возможности управления и обслуживания для сведения к минимуму прерываний в обслуживании.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T80)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
U.2
Объем
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
3050
Максимальный ресурс записи (TBW)
22374
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
14
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельные накопители Intel DC серии P4610 оснащенные широким набором функций, оптимизированы для облачных инфраструктур, обеспечивают исключительное качество и надежность, а также расширенные возможности управления и обслуживания для сведения к минимуму прерываний в обслуживании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel DC P4610 3.2TB (SSDPE2KE032T80) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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