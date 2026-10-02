Накопитель SSD Kingston 3840GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/3840G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 3840GB 2.5" SATA 3 (SEDC600M/3840G)
Kingston DC600M — это SSD-накопитель для центров обработки данных 4-го поколения c интерфейсом SATA 3.0, 6 Гбит/с с 3D TLC NAND, предназначенный для "смешанных" рабочих нагрузок. DC600M подходит для использования в стоечных серверах большого объема и включает встроенную аппаратную защиту от потери питания (PLP). Благодоря конденсаторам защиты от потери питания DC600M защищает данные от неожиданного сбоя питания, чтобы снизить вероятность потери данных и обеспечить успешную повторную инициализацию при следующем включении системы. DC600M разработан для системных интеграторов, гипермасштабных центров обработки данных и поставщиков облачных услуг для стабилизации времени откликов и IOPS.
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