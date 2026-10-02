Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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