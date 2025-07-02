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SSD Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)

7 Отзывы
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Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572791
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х1
Вес, г.
542

Описание товара Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E)

Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Диск хороший, использую как дополнительный в ноутбуке
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Анна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, спасибо магазину Регард!! Мечта сбылась
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Сходу установился в PS 5 и 120 Гб игру переписал на себя из внутренней памяти за 40 секунд, при игре с SSD лагов в играх нет
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD от WD, который не нуждается в комментариях, по супер цене и ещё и от такого известного и надёжного продавца как Регард.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно ставить все подряд игры на ссд))), а памяти еще ух..
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Муж был доволен заказом, а я тк ни черта не понимаю, могу лишь сказать, что все работает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Leto

Достоинства:


Комментарий:
Доставили с небольшой задержкой (были праздники). От магазинного ничем не отличается. Вставили, работает. Нареканий нет.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Диск хороший, использую как дополнительный в ноутбуке
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Анна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, спасибо магазину Регард!! Мечта сбылась
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Сходу установился в PS 5 и 120 Гб игру переписал на себя из внутренней памяти за 40 секунд, при игре с SSD лагов в играх нет
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2024
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD от WD, который не нуждается в комментариях, по супер цене и ещё и от такого известного и надёжного продавца как Регард.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно ставить все подряд игры на ссд))), а памяти еще ух..
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Муж был доволен заказом, а я тк ни черта не понимаю, могу лишь сказать, что все работает
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Leto

Достоинства:


Комментарий:
Доставили с небольшой задержкой (были праздники). От магазинного ничем не отличается. Вставили, работает. Нареканий нет.


Накопитель SSD WD 2TB Black (WDS200T2X0E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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