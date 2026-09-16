Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739104
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
M.2 NVMe накопитель Patriot P400 V4 [P400VP2TBM28H] со скоростью 6200 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения и 5200 Мбайт/сек при записи обеспечивает повышение отзывчивости системы в процессе обработки команд. Благодаря технологии NVMe и интерфейсу PCIe 3.0 x4 достигается плавная работа требовательных приложений и игр без зависаний. Устройство совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками, игровой консолью PlayStation 5. Под хранение данных предлагается 2000 ГБ свободного пространства. Графеновый радиатор рассеивает тепло и исключает перегрев накопителя Patriot P400 V4.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
M.2 NVMe накопитель Patriot P400 V4 [P400VP2TBM28H] со скоростью 6200 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения и 5200 Мбайт/сек при записи обеспечивает повышение отзывчивости системы в процессе обработки команд. Благодаря технологии NVMe и интерфейсу PCIe 3.0 x4 достигается плавная работа требовательных приложений и игр без зависаний. Устройство совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками, игровой консолью PlayStation 5. Под хранение данных предлагается 2000 ГБ свободного пространства. Графеновый радиатор рассеивает тепло и исключает перегрев накопителя Patriot P400 V4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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