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SSD Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year купить в Санкт-Петербурге
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Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year

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Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 1
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 2
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 3
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 4
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 5
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 6
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 7
Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
1.8"
Объем
1024
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 1
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 2
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 3
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 4
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 5
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 6
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 7
  • Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741474
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
1.8"
Объем
1024
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
220

Описание товара Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year

Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.

Отзывы о товаре Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
1.8"
Объем
1024
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Samsung T7 Shield выполнен в черном корпусе с рельефной прорезиненной поверхностью, что не позволяет ему скользить по гладким поверхностям. Металлический корпус защищен от влаги, от пыли, от ударов в соответствии с IP65, что делает устройство идеальным вариантом для повседневного пользования. Компактные размеры и надежное исполнение корпуса позволяет повсюду брать диск с собой. Данные диска Samsung T7 Shield защищены аппаратным 256-битным шифрованием AES. Благодаря объему 1000 ГБ накопитель способен хранить большие коллекции домашних видеороликов и фотографий, музыку, фильмы и игры. Особенность диска в совместимости с разными устройствами: не только компьютерами, планшетами или смартфонами, но и с телевизорами, игровыми консолями. Это повышает функциональность SSD. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой 3.1 Gen2. Благодаря показателям скорости чтения и записи на уровне 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек при воспроизведении не будет даже малейших задержек.
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Тведотельный накопитель SSD Samsung T7 Shield External 1Tb (1024GB) BLACK USB 3.2 (MU-PE1T0S/WW) 1year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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