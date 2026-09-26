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SSD Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)

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Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 710 руб. 
Начислим 508 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)
31 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)

2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4300 Lite [VP4300L2TBM28H] ориентирован на оснащение мощных игровых и универсальных ПК. Устройство подходит для установки в консоли PS5. SSD соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Накопитель совместим почти с любыми материнскими платами стационарных компьютеров и многими ноутбуками. Модель поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4300 Lite [VP4300L2TBM28H] обеспечивает скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 6400 МБ/с. Накопитель гарантирует высокую производительность при выполнении файловых операций в любых программах. Надежность обработки данных повышена благодаря поддержке алгоритма коррекции ошибок SmartECC. Технология Thermal Throttling предотвращает потерю информации при длительной интенсивной работе. Устройство защищено от перегрева графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки. Рабочий температурный диапазон модели – от 0 до 70 °C. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 1600 ТБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1600
Страна производитель
Китай
Описание
2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4300 Lite [VP4300L2TBM28H] ориентирован на оснащение мощных игровых и универсальных ПК. Устройство подходит для установки в консоли PS5. SSD соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Накопитель совместим почти с любыми материнскими платами стационарных компьютеров и многими ноутбуками. Модель поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. SSD M.2 накопитель Patriot Viper VP4300 Lite [VP4300L2TBM28H] обеспечивает скорость последовательного чтения до 7400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи равен 6400 МБ/с. Накопитель гарантирует высокую производительность при выполнении файловых операций в любых программах. Надежность обработки данных повышена благодаря поддержке алгоритма коррекции ошибок SmartECC. Технология Thermal Throttling предотвращает потерю информации при длительной интенсивной работе. Устройство защищено от перегрева графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки. Рабочий температурный диапазон модели – от 0 до 70 °C. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 1600 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H) - стоимость товара 31710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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