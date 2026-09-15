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SSD Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS)

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Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
  • Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 430 руб. 
Начислим 503 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS)
31 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 31430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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