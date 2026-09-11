Накопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 560 руб.6640 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
-
В наличииЦена 26 890 руб.6723 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)
-
В наличииЦена 27 100 руб.6775 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 2Tb (NT01N600S-002T-S3X)
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитНакопитель SSD Netac Z7S 2.0Tb (NT01Z7S-002T-32BK)
-
В наличииЦена 27 340 руб.6835 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
-
В наличииЦена 27 960 руб.6990 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
-
В наличииЦена 28 270 руб.7068 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 2Tb P210 (P210S2TB25)
-
В наличииЦена 28 960 руб.7240 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 28 960 руб.7240 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 28 990 руб.7248 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 29 640 руб.7410 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 5500, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)