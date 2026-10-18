Накопитель SSD Transcend 2.0Tb SSD225S (TS2TSSD225S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend 2.0Tb SSD225S (TS2TSSD225S)
SSD-накопитель Transcend 225S 2 ТБ – модель от компании, которая в течение многих лет изготавливает средства для хранения информации. Качество сомнений не вызывает, вы сможете полноценно пользоваться носителем, и он прослужит действительно долго. Выпускается твердотельный накопитель в сером корпусе. Устройство подключается через интерфейс SATA III. Он обеспечивает высокую максимальную пропускную способность. Скорость чтения достигает 550 МБ/с, записи – 460. Происходит быстрое копирование информации. При установке твердотельного накопителя в качестве основного хранилища, вы сможете заметить существенное увеличение скорости загрузки операционной системы. Теперь подготовка ПК к работе будет занимать минимум времени. Запуск программ тоже ускоряется, что положительно сказывается на комфортности использования устройства.
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