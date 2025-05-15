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SSD Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)

28 Отзывы
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Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 540 руб. 
Начислим 569 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
35 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
То что и обещали. Товар соответствует. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, скоростной диск. Цена,качество.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает доволен товаром
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Всем доволен, быстро выдали. поставил без танцев с бубном, единственное забыл как делать отдельные тома и тупил.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
наталья румянцева

Достоинства:


Комментарий:
Только установил пока всё отлично. после тестов дополню.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
хороший м2, лучший за свои деньги, очевидно рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Накопитель понравился, завелся сразу. Слышал, что не у всех радиатор прилегает к плате, не знаю, у меня всё четко приклеилось, на видео видно.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для ps5 slim. Диск работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Плотная упаковка. Оригинальной конструкции компактная система охлаждения. Инструкцию по сборке нужно смотреть в интернете - есть риск собрать неправильно. По работе пока ничего сказать не могу. Да и рекорды ставить на ней не собираюсь
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в комп,определился сразу,накатил винду,работает шустро!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ssd офигенный! система загружается за 15 секунд! в комплекте идёт норм радиатор, не даёт перегреться и хорошо вписался в сборку. программы запускаются мгновенно, даже не смотря что на матери версия pci 3.0. я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно. Скорости соответствуют. В комплекте радиатор, использовать не стал, был штатный на материнской плате. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке, зарегал накопитель на оф. сайте адаты. Скорости соответствуют, температура отличная.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. Работает очень шустро. Второй такой же взял для PlayStation 5. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
ssd огонь первое впечатление, буду тестить
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd, комп запускается мгновенно
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Один из оптимальных накопителей с такими скаростями
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный товар Работает как часы, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Показатели ниже заявленных (
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, не греется, посмотрим сколько прослужит. Цена отличная (9к 02.25).
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, на момент покупки самая минимальная цена. Взял для расширения памяти для PS5.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо,забрал в сетелинке
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, сдд, скорость соответсьвует заявленому
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
1T Legend 960 Max – флагманский накопитель A-data. В комплекте идёт довольно большой радиатор. Это наиболее скоростной диск из всех, что я видел. Контроллер - Silicon Motion SM2264 (четырехъядерный, восьмиканальный контроллер с поддержкой DRAM в виде DDR4). Поставил его на игровой ПК. Legend 960 Max отличается от Legend 960 тем, что имеет радиатор в комплекте. Мой реальный результат теста в программе txBench скорости последовательного чтения 7000, а записи 6200 МБ/с. После нагрузки встроенный термодатчик показывал максимальную температуру 65°C (корпус продувается двумя 120мм кулерами). Рекомендую этот SSD как один из самых лучших на сегодняшний день.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аналог памяти самсунг, без переплат)
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное, проблем с установкой и определением системой не было, в работе нареканий нет, очень шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
превосходный ссд. уже не первый раз беру на сборки. подходит под систему. в паре с другими адатами - великолепие. если на материнской плате нет радиатора, то отлично подходит комлпектный. советую брать именно версию Макс для этого.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
Долго мониторили цены и здесь была самая адекватная. Все пришло в срок. Термопрокладки на месте, серийный номер на коробке и на товаре совпадает. Подключили без проблем, работает стабильно



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6800
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
То что и обещали. Товар соответствует. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, скоростной диск. Цена,качество.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает доволен товаром
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Всем доволен, быстро выдали. поставил без танцев с бубном, единственное забыл как делать отдельные тома и тупил.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
наталья румянцева

Достоинства:


Комментарий:
Только установил пока всё отлично. после тестов дополню.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
хороший м2, лучший за свои деньги, очевидно рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Накопитель понравился, завелся сразу. Слышал, что не у всех радиатор прилегает к плате, не знаю, у меня всё четко приклеилось, на видео видно.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал для ps5 slim. Диск работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Плотная упаковка. Оригинальной конструкции компактная система охлаждения. Инструкцию по сборке нужно смотреть в интернете - есть риск собрать неправильно. По работе пока ничего сказать не могу. Да и рекорды ставить на ней не собираюсь
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил в комп,определился сразу,накатил винду,работает шустро!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ssd офигенный! система загружается за 15 секунд! в комплекте идёт норм радиатор, не даёт перегреться и хорошо вписался в сборку. программы запускаются мгновенно, даже не смотря что на матери версия pci 3.0. я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно. Скорости соответствуют. В комплекте радиатор, использовать не стал, был штатный на материнской плате. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Все в порядке, зарегал накопитель на оф. сайте адаты. Скорости соответствуют, температура отличная.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd. Работает очень шустро. Второй такой же взял для PlayStation 5. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
ssd огонь первое впечатление, буду тестить
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd, комп запускается мгновенно
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Один из оптимальных накопителей с такими скаростями
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный товар Работает как часы, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Показатели ниже заявленных (
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, не греется, посмотрим сколько прослужит. Цена отличная (9к 02.25).
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, на момент покупки самая минимальная цена. Взял для расширения памяти для PS5.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо,забрал в сетелинке
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, сдд, скорость соответсьвует заявленому
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Станислав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
1T Legend 960 Max – флагманский накопитель A-data. В комплекте идёт довольно большой радиатор. Это наиболее скоростной диск из всех, что я видел. Контроллер - Silicon Motion SM2264 (четырехъядерный, восьмиканальный контроллер с поддержкой DRAM в виде DDR4). Поставил его на игровой ПК. Legend 960 Max отличается от Legend 960 тем, что имеет радиатор в комплекте. Мой реальный результат теста в программе txBench скорости последовательного чтения 7000, а записи 6200 МБ/с. После нагрузки встроенный термодатчик показывал максимальную температуру 65°C (корпус продувается двумя 120мм кулерами). Рекомендую этот SSD как один из самых лучших на сегодняшний день.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аналог памяти самсунг, без переплат)
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление положительное, проблем с установкой и определением системой не было, в работе нареканий нет, очень шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Петр Б.

Достоинства:


Комментарий:
превосходный ссд. уже не первый раз беру на сборки. подходит под систему. в паре с другими адатами - великолепие. если на материнской плате нет радиатора, то отлично подходит комлпектный. советую брать именно версию Макс для этого.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
Долго мониторили цены и здесь была самая адекватная. Все пришло в срок. Термопрокладки на месте, серийный номер на коробке и на товаре совпадает. Подключили без проблем, работает стабильно


Накопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS) - стоимость товара 35540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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