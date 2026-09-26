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SSD Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801)

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Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 820 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 606048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801)
21 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel M.2 D3-S4510 960Gb SATA 3D NAND TLC (SSDSCKKB960G801) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 21820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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