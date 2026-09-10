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SSD Накопитель SSD ExeGate A400Next 480Gb (EX276689RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD ExeGate A400Next 480Gb (EX276689RUS)

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Накопитель SSD ExeGate A400Next 480Gb (EX276689RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362626
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate A400Next 480Gb (EX276689RUS)

SATA накопитель ExeGate Next A400TS480 со скоростью в режиме последовательного чтения 550 Мбайт/сек обеспечивает высокую надежность хранения различных данных и повышение производительности аппаратной платформы ПК. Благодаря использованию интерфейса SATA он отличается широкой совместимостью с настольными ПК и ноутбуками. Объем 480 ГБ предоставляет возможность размещения весьма большого количества документов и мультимедийного контента. ExeGate Next A400TS480 выполнен в прочном и тонком корпусе.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate A400Next 480Gb (EX276689RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель ExeGate Next A400TS480 со скоростью в режиме последовательного чтения 550 Мбайт/сек обеспечивает высокую надежность хранения различных данных и повышение производительности аппаратной платформы ПК. Благодаря использованию интерфейса SATA он отличается широкой совместимостью с настольными ПК и ноутбуками. Объем 480 ГБ предоставляет возможность размещения весьма большого количества документов и мультимедийного контента. ExeGate Next A400TS480 выполнен в прочном и тонком корпусе.


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Доставка
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