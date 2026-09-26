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SSD Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)

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Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 4
Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
300
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 4
  • Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 147875
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
300
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)

Для ноутбука и настольного компьютера SSD, общий объем 128 Гб (2.5 дюйм.), SATA 6Gb/s

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
300
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Для ноутбука и настольного компьютера SSD, общий объем 128 Гб (2.5 дюйм.), SATA 6Gb/s

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)



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Отзывы


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