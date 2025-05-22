Накопитель SSD KingSpec 480Gb P4 Series (P4-480)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 480Gb P4 Series (P4-480)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
товаром доволен пришел в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
хорощо встал в старый ноутбук,дал ему вторую жизнь,благодарю за касественую вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Фото не успел сделать , после получения сразу же установили. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Диск просто пушка, скорость ваще шик, сталкер 2 загружается за минуту. Очень доволен и всем советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
за 3 года купил около 30 штук это фирмы, для апгрейда ноутбуков и системных блоков, Ни один не вышел из строя
Достоинства:
Комментарий:
все работает,посмотрим как дальше себя покажет
Достоинства:
Комментарий:
Работает прекрасно. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Поставил систему, всё отлично работает. Доволен. Можно покупать.
Достоинства:
Комментарий:
Установил, работает, вообще никаких проблем ни со скоростью, ни с объёмом.
Достоинства:
Комментарий:
пришел даже раньше срока, но вместо заявленных 512 видит 488 Гб.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный диск, скорость держит хорошо, скорость только как-то странно указана, учтите при покупке что 6GB\\sec тут это не гигабайты в секунду а гигабиты, т.е. скорость ≈600 Мб\\сек
Достоинства:
Комментарий:
всё норм, сталкер 2 - летает!!!
Достоинства:
Комментарий:
все как заявлено товар хороший работает!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм Поставил на него винду Работает
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой, за свои деньги, твердотельный диск. Брал его для апдейта своего старого ноута. После замены, с ним ноут стал работать значительно быстрее. Пока все работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
к работе претензий нет, по скорости не проверял, но всё открывает быстро
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск, шустрый, по факту 486гб, но это не сильная разница
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,все работает с наступающим вас новым годом
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все норм, работает. Только у него 476гб определяется ...
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстро, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
эту фирму знаю давно, качество на высоте, товар рекомендую, продаван отправил быстро, коробка не помята, респект
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в компьютер и ура,он работает.Пока ничего не тормозит.Будем дальше глядеть.
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 480Gb P4 Series (P4-480)
Достоинства:
Комментарий:
товаром доволен пришел в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
хорощо встал в старый ноутбук,дал ему вторую жизнь,благодарю за касественую вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Фото не успел сделать , после получения сразу же установили. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Диск просто пушка, скорость ваще шик, сталкер 2 загружается за минуту. Очень доволен и всем советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
за 3 года купил около 30 штук это фирмы, для апгрейда ноутбуков и системных блоков, Ни один не вышел из строя
Достоинства:
Комментарий:
все работает,посмотрим как дальше себя покажет
Достоинства:
Комментарий:
Работает прекрасно. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Поставил систему, всё отлично работает. Доволен. Можно покупать.
Достоинства:
Комментарий:
Установил, работает, вообще никаких проблем ни со скоростью, ни с объёмом.
Достоинства:
Комментарий:
пришел даже раньше срока, но вместо заявленных 512 видит 488 Гб.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный диск, скорость держит хорошо, скорость только как-то странно указана, учтите при покупке что 6GB\\sec тут это не гигабайты в секунду а гигабиты, т.е. скорость ≈600 Мб\\сек
Достоинства:
Комментарий:
всё норм, сталкер 2 - летает!!!
Достоинства:
Комментарий:
все как заявлено товар хороший работает!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм Поставил на него винду Работает
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой, за свои деньги, твердотельный диск. Брал его для апдейта своего старого ноута. После замены, с ним ноут стал работать значительно быстрее. Пока все работает хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
к работе претензий нет, по скорости не проверял, но всё открывает быстро
Достоинства:
Комментарий:
хороший диск, шустрый, по факту 486гб, но это не сильная разница
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,все работает с наступающим вас новым годом
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, все норм, работает. Только у него 476гб определяется ...
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстро, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
эту фирму знаю давно, качество на высоте, товар рекомендую, продаван отправил быстро, коробка не помята, респект
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в компьютер и ура,он работает.Пока ничего не тормозит.Будем дальше глядеть.