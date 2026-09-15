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SSD Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX)

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Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX) - фото 1
Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Энергопотребление
15
  • Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX) - фото 1
  • Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX)
5 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX)




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
180
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
15
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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