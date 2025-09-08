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SSD Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)

1 Отзывы
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Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630540
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)

1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Netac NV7000-t [NT01NV7000t-1T0-E4X] устанавливается в интерфейс PCIe 4.0 x4 на материнской плате ноутбука или ПК. При наибольшей скорости чтения данных 7300 МБайт/сек и записи на скорости 6600 МБайт/сек устройство долговременной памяти гарантирует быструю загрузку ОС и любого софта. Накопитель емкостью 1000 ГБ также обеспечит хранение больших объемов софта, мультимедиа и документов. M.2 накопитель формата 2280 Netac NV7000-t [NT01NV7000t-1T0-E4X] с ресурсом записи до 640 ТБ может быть установлен в игровую консоль PlayStation 5. Особенностью модели является включенный в комплект черный радиатор из алюминия, монтируемый поверх чипов памяти 3D NAND. Благодаря ему обеспечивается нормальная рабочая температура для накопителя, работающего в напряженном тепловом режиме.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd! Свои функции выполняет на 5+! Рекомендую товар и продавца!



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Netac NV7000-t [NT01NV7000t-1T0-E4X] устанавливается в интерфейс PCIe 4.0 x4 на материнской плате ноутбука или ПК. При наибольшей скорости чтения данных 7300 МБайт/сек и записи на скорости 6600 МБайт/сек устройство долговременной памяти гарантирует быструю загрузку ОС и любого софта. Накопитель емкостью 1000 ГБ также обеспечит хранение больших объемов софта, мультимедиа и документов. M.2 накопитель формата 2280 Netac NV7000-t [NT01NV7000t-1T0-E4X] с ресурсом записи до 640 ТБ может быть установлен в игровую консоль PlayStation 5. Особенностью модели является включенный в комплект черный радиатор из алюминия, монтируемый поверх чипов памяти 3D NAND. Благодаря ему обеспечивается нормальная рабочая температура для накопителя, работающего в напряженном тепловом режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ssd! Свои функции выполняет на 5+! Рекомендую товар и продавца!


Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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