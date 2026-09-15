Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб.
В наличии
Код товара: 569085
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
M.2 накопитель Silicon Power UD90 обеспечивает высокий уровень скорости и стабильности. Обладающий емкостью 500 ГБ, он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, рендеринге и выполнении других ресурсоемких задач. Благодаря контроллеру с интерфейсом PCI Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 5000 Мбайт/сек. Технология (LDPC) гарантирует стабильность передачи данных и надежный доступ к ним. Для защиты данных в Silicon Power UD90 реализована комплексная система безопасности. Поддержка работы в режиме RAID-массива позволяет создать систему из нескольких совместимых накопителей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Silicon Power UD90 обеспечивает высокий уровень скорости и стабильности. Обладающий емкостью 500 ГБ, он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, рендеринге и выполнении других ресурсоемких задач. Благодаря контроллеру с интерфейсом PCI Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 5000 Мбайт/сек. Технология (LDPC) гарантирует стабильность передачи данных и надежный доступ к ним. Для защиты данных в Silicon Power UD90 реализована комплексная система безопасности. Поддержка работы в режиме RAID-массива позволяет создать систему из нескольких совместимых накопителей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Купить Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - по цене 10290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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