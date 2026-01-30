Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 143886
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
110
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
Твердотельный накопитель компании Transcend значительно улучшают производительность и надежность современных ультрабуков, ноутбуков и настольных компьютеров. Производительность SATA III в SSD-накопителе является идеальным решением модернизации для современных мультимедийных вычислений и интенсивных игр.
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель компании Transcend значительно улучшают производительность и надежность современных ультрабуков, ноутбуков и настольных компьютеров. Производительность SATA III в SSD-накопителе является идеальным решением модернизации для современных мультимедийных вычислений и интенсивных игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Видео:
Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
Хороший жесткий диск. Скорости, конечно, ни как у M.2 , но зато стабильно хорошие ~500Мб/сек на запись и чтение и по цене на момент покупки было приемлемо. После разметки доступно 450 Гбайт Пришлось купить этот после того как Интеловский диск M.2 на 1 Тб стал вылетать из системы в процессе работы. Надеюсь этот заявленные 3 года продержится, а там глядишь и цены на SSD снова упадут..
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший жесткий диск. Скорости, конечно, ни как у M.2 , но зато стабильно хорошие ~500Мб/сек на запись и чтение и по цене на момент покупки было приемлемо. После разметки доступно 450 Гбайт Пришлось купить этот после того как Интеловский диск M.2 на 1 Тб стал вылетать из системы в процессе работы. Надеюсь этот заявленные 3 года продержится, а там глядишь и цены на SSD снова упадут..