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SSD Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)

1 Отзывы
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Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 3
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 4
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 5
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 6
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 7
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 8
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 9
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 10
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 11
Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 3
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 4
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 5
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 6
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 7
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 8
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 9
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 10
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 11
  • Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143886
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)

Твердотельный накопитель компании Transcend значительно улучшают производительность и надежность современных ультрабуков, ноутбуков и настольных компьютеров. Производительность SATA III в SSD-накопителе является идеальным решением модернизации для современных мультимедийных вычислений и интенсивных игр.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший жесткий диск. Скорости, конечно, ни как у M.2 , но зато стабильно хорошие ~500Мб/сек на запись и чтение и по цене на момент покупки было приемлемо. После разметки доступно 450 Гбайт Пришлось купить этот после того как Интеловский диск M.2 на 1 Тб стал вылетать из системы в процессе работы. Надеюсь этот заявленные 3 года продержится, а там глядишь и цены на SSD снова упадут..



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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель компании Transcend значительно улучшают производительность и надежность современных ультрабуков, ноутбуков и настольных компьютеров. Производительность SATA III в SSD-накопителе является идеальным решением модернизации для современных мультимедийных вычислений и интенсивных игр.

Видео:

Видеообзор на Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)

Видеообзор Накопитель SSD Transcend SSD220S 480Gb (TS480GSSD220S)



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 450, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 450, 2.5", SATA, 2.5", TLC, 160 ТБ, TLC, 2.5", SATA, 450, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший жесткий диск. Скорости, конечно, ни как у M.2 , но зато стабильно хорошие ~500Мб/сек на запись и чтение и по цене на момент покупки было приемлемо. После разметки доступно 450 Гбайт Пришлось купить этот после того как Интеловский диск M.2 на 1 Тб стал вылетать из системы в процессе работы. Надеюсь этот заявленные 3 года продержится, а там глядишь и цены на SSD снова упадут..


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