Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб.
В наличии
Код товара: 748633
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Загружаем...
10 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
200
Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs
SSD-накопитель Indilinx объёмом 1024 ГБ — практичное решение для хранения операционной системы, приложений и объёмных файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма и интерфейс SATA подходят для установки в совместимые устройства. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с обеспечивают быструю работу с данными и комфортную загрузку файлов. Благодаря технологии флэш-памяти 3D NAND накопитель рассчитан на стабильную эксплуатацию, а максимальный ресурс записи составляет 560 ТБ. Время наработки на отказ — 1 500 000 часов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Indilinx объёмом 1024 ГБ — практичное решение для хранения операционной системы, приложений и объёмных файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма и интерфейс SATA подходят для установки в совместимые устройства. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 450 МБ/с обеспечивают быструю работу с данными и комфортную загрузку файлов. Благодаря технологии флэш-памяти 3D NAND накопитель рассчитан на стабильную эксплуатацию, а максимальный ресурс записи составляет 560 ТБ. Время наработки на отказ — 1 500 000 часов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 1Tb [IND-S3N80S001TX] M.2 2280, SATA3, 530/510MBs - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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