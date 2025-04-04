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SSD Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)

4 Отзывы
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Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
10 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Меня устраивает. Удобно работать.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер! все цело и работает. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый, надёжный, от проверенного производителя. Советую к покупке.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Меня устраивает. Удобно работать.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер! все цело и работает. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый, надёжный, от проверенного производителя. Советую к покупке.


Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - по цене 10620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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