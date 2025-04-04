Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
В наличии
Код товара: 586379
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
2700
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, MLC, 2700, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 320 ТБ, 500 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Меня устраивает. Удобно работать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! все цело и работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, надёжный, от проверенного производителя. Советую к покупке.
Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) - по цене 10620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Меня устраивает. Удобно работать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! все цело и работает. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый, надёжный, от проверенного производителя. Советую к покупке.