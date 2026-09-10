Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1400
Скорость записи, Мб/с
850
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404068
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1400
Скорость записи, Мб/с
850
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP240 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия – скорость в режиме чтения достигает значения 1400 Мбайт/сек. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов и других файлов. К преимуществам ExeGate Next KC2000TP240 относятся бесшумная работа и низкое энергопотребление.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSD...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 240Гб (NT01SA500-240-S3X)
-
В наличииЦена 4 000 руб.1000 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 128GB (P320P128GM28)
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 240Gb (SP240GBSS3S55S25)
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 2280 SATAIII 256GB (IND-S3N80S256GX)
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 256Gb (NT01N5M-256G-M3X)
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 256Gb SA500 Series (NT01SA500-256-S3X)
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU650 256GB (ASU650SS-256GT-R)
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA III 256Gb (SP256GBSS3A55S25)
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Ultimate SU630I 240Gb (ASU630SS-240GQ-R)
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4 256Gb (AP256GAS2280P4-1)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1400
Скорость записи, Мб/с
850
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP240 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия – скорость в режиме чтения достигает значения 1400 Мбайт/сек. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов и других файлов. К преимуществам ExeGate Next KC2000TP240 относятся бесшумная работа и низкое энергопотребление.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)