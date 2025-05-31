Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 600508
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)
С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X)
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 480Gb (IND-S325S480GX)
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 128Gb (TS128GSSD230S)
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power UD90 250Gb (SP250GBP44UD9005)
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 256Gb P300 (P300P256GM28)
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial SATA III 240Gb CT240BX500SSD1 BX500 2.5"
-
В наличииЦена 6 130 руб.1533 руб. в СплитНакопитель SSD CBR 480GB SATA III (SSD-480GB-2.5-LT22)
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 512Gb (IND-S325S512GX)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 512Gb Radeon R3 (R3SL0512G2)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
490
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
сын сделал компьютер,
Достоинства:
Комментарий:
ССД топ поставл на старый ноут теперь летает
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует цене, для неигрового ПК самое то.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
память qls
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий, покупал для старого ноутбука. Доволен покупкой. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, рабочий, подошёл на старый ноутбук, грузит быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
пришёл хорошо упакован. пока не устанавливал. как будет результат сразу дополнительно напишу
Достоинства:
Комментарий:
соответсвует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Диск судя по всему новый, правда нет никаких пломб и корпус пластик. До этого заказывал этой же фирмы только на 512гб. корпус был металлический. В общем поставлю сделаю тесты потом возможно дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, ssd работает отлично, товар пришёл целый, без повреждений
Достоинства:
Комментарий:
Работает пока нормально!
Достоинства:
Комментарий:
работает.все норм
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Проверил КристалДискИнфо. Поставил десятые винды. Дальше не успел протестить, с материнской платой начались проблемы. Не думаю , что из-за диска. Совпадение.
Достоинства:
Комментарий:
отлично! соответствует параметрам
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Брать советую
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий система стала, спасибо !!!
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
Обычный, нормальный 2.5 ссд.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Установил - работает.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий.
Достоинства:
Комментарий:
новый, отлично определился работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее. ssd работает. пришел без повреждений.
Достоинства:
Комментарий:
установил в старый ноутбук на Интел Пентиум стал заметно быстрее загружаться и работать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный для ноутбука как обновка супер вместо жёсткого
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, накатил Винду, полёт нормальный. Товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормально, новая. прогнали тесты - все соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
работает, объём соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD диск, работает отлично, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Новая жизнь для старенького ноута! Через приспособу вместо дисковода - самое оно)
Достоинства:
Комментарий:
Из категории дёшево и сердито, пришла версия с tlc, скорости не ахти, но как замена старого хдд вполне рабочая история. По надёжности сложно судить, диск особо не греется: в продуваемом корпусе 40-43 градуса при активном чтении/записи. Не скажу что совсем понравился, хотя бы год эксплуатации пройти должен, но интересный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
На замену к механики, лучший
Достоинства:
Комментарий:
Брал несколько SSD пару лет работают без нареканий
Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)
Достоинства:
Комментарий:
сын сделал компьютер,
Достоинства:
Комментарий:
ССД топ поставл на старый ноут теперь летает
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует цене, для неигрового ПК самое то.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
память qls
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий, покупал для старого ноутбука. Доволен покупкой. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, рабочий, подошёл на старый ноутбук, грузит быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично!
Достоинства:
Комментарий:
пришёл хорошо упакован. пока не устанавливал. как будет результат сразу дополнительно напишу
Достоинства:
Комментарий:
соответсвует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Диск судя по всему новый, правда нет никаких пломб и корпус пластик. До этого заказывал этой же фирмы только на 512гб. корпус был металлический. В общем поставлю сделаю тесты потом возможно дополню.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, ssd работает отлично, товар пришёл целый, без повреждений
Достоинства:
Комментарий:
Работает пока нормально!
Достоинства:
Комментарий:
работает.все норм
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. Проверил КристалДискИнфо. Поставил десятые винды. Дальше не успел протестить, с материнской платой начались проблемы. Не думаю , что из-за диска. Совпадение.
Достоинства:
Комментарий:
отлично! соответствует параметрам
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Брать советую
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий система стала, спасибо !!!
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает!
Достоинства:
Комментарий:
Обычный, нормальный 2.5 ссд.
Достоинства:
Комментарий:
качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Установил - работает.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий.
Достоинства:
Комментарий:
новый, отлично определился работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее. ssd работает. пришел без повреждений.
Достоинства:
Комментарий:
установил в старый ноутбук на Интел Пентиум стал заметно быстрее загружаться и работать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный для ноутбука как обновка супер вместо жёсткого
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, накатил Винду, полёт нормальный. Товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормально, новая. прогнали тесты - все соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
работает, объём соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD диск, работает отлично, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Новая жизнь для старенького ноута! Через приспособу вместо дисковода - самое оно)
Достоинства:
Комментарий:
Из категории дёшево и сердито, пришла версия с tlc, скорости не ахти, но как замена старого хдд вполне рабочая история. По надёжности сложно судить, диск особо не греется: в продуваемом корпусе 40-43 градуса при активном чтении/записи. Не скажу что совсем понравился, хотя бы год эксплуатации пройти должен, но интересный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
На замену к механики, лучший
Достоинства:
Комментарий:
Брал несколько SSD пару лет работают без нареканий