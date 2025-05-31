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SSD Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)

36 Отзывы
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Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото 1
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото 2
Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото 1
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото 2
  • Накопитель SSD 2.5&quot; Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600508
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)

С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Георгий Б.

Достоинства:


Комментарий:
сын сделал компьютер,
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
ССД топ поставл на старый ноут теперь летает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует цене, для неигрового ПК самое то.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Пётр М.

Достоинства:


Комментарий:
память qls
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий, покупал для старого ноутбука. Доволен покупкой. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, рабочий, подошёл на старый ноутбук, грузит быстро.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл хорошо упакован. пока не устанавливал. как будет результат сразу дополнительно напишу
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
соответсвует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск судя по всему новый, правда нет никаких пломб и корпус пластик. До этого заказывал этой же фирмы только на 512гб. корпус был металлический. В общем поставлю сделаю тесты потом возможно дополню.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, ssd работает отлично, товар пришёл целый, без повреждений
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Работает пока нормально!
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
работает.все норм
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Проверил КристалДискИнфо. Поставил десятые винды. Дальше не успел протестить, с материнской платой начались проблемы. Не думаю , что из-за диска. Совпадение.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
отлично! соответствует параметрам
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Никифоров Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Брать советую
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий система стала, спасибо !!!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный, нормальный 2.5 ссд.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Шамиль А.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Вольнов Д.

Достоинства:


Комментарий:
Установил - работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
новый, отлично определился работает
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее. ssd работает. пришел без повреждений.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
установил в старый ноутбук на Интел Пентиум стал заметно быстрее загружаться и работать.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Альберт Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный для ноутбука как обновка супер вместо жёсткого
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, накатил Винду, полёт нормальный. Товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
илья г.

Достоинства:


Комментарий:
нормально, новая. прогнали тесты - все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, объём соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD диск, работает отлично, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Новая жизнь для старенького ноута! Через приспособу вместо дисковода - самое оно)
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Veresk

Достоинства:


Комментарий:
Из категории дёшево и сердито, пришла версия с tlc, скорости не ахти, но как замена старого хдд вполне рабочая история. По надёжности сложно судить, диск особо не греется: в продуваемом корпусе 40-43 градуса при активном чтении/записи. Не скажу что совсем понравился, хотя бы год эксплуатации пройти должен, но интересный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
На замену к механики, лучший
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Breferd B.

Достоинства:


Комментарий:
Брал несколько SSD пару лет работают без нареканий



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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
490
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
120
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Георгий Б.

Достоинства:


Комментарий:
сын сделал компьютер,
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
ССД топ поставл на старый ноут теперь летает
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует цене, для неигрового ПК самое то.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Пётр М.

Достоинства:


Комментарий:
память qls
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий, покупал для старого ноутбука. Доволен покупкой. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, рабочий, подошёл на старый ноутбук, грузит быстро.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл хорошо упакован. пока не устанавливал. как будет результат сразу дополнительно напишу
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
соответсвует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск судя по всему новый, правда нет никаких пломб и корпус пластик. До этого заказывал этой же фирмы только на 512гб. корпус был металлический. В общем поставлю сделаю тесты потом возможно дополню.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, ssd работает отлично, товар пришёл целый, без повреждений
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Работает пока нормально!
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
работает.все норм
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий. Проверил КристалДискИнфо. Поставил десятые винды. Дальше не успел протестить, с материнской платой начались проблемы. Не думаю , что из-за диска. Совпадение.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
отлично! соответствует параметрам
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Никифоров Константин

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Брать советую
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий система стала, спасибо !!!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный, нормальный 2.5 ссд.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Шамиль А.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Вольнов Д.

Достоинства:


Комментарий:
Установил - работает.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
новый, отлично определился работает
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее. ssd работает. пришел без повреждений.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
установил в старый ноутбук на Интел Пентиум стал заметно быстрее загружаться и работать.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Альберт Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный для ноутбука как обновка супер вместо жёсткого
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, накатил Винду, полёт нормальный. Товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
илья г.

Достоинства:


Комментарий:
нормально, новая. прогнали тесты - все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, объём соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD диск, работает отлично, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Новая жизнь для старенького ноута! Через приспособу вместо дисковода - самое оно)
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Veresk

Достоинства:


Комментарий:
Из категории дёшево и сердито, пришла версия с tlc, скорости не ахти, но как замена старого хдд вполне рабочая история. По надёжности сложно судить, диск особо не греется: в продуваемом корпусе 40-43 градуса при активном чтении/записи. Не скажу что совсем понравился, хотя бы год эксплуатации пройти должен, но интересный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
На замену к механики, лучший
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Breferd B.

Достоинства:


Комментарий:
Брал несколько SSD пару лет работают без нареканий


Накопитель SSD 2.5" Patriot 256GB P220 (P220S256G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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