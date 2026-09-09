Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD)
240-гигабайтный SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31240GNTD] имеет классический дизайн: модель собрана в корпусе черного цвета с закругленными краями. Устройство, управляемое контроллером Phison PS3111-S11, соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Накопитель, для обмена данными с которым используется интерфейс SATA III, обладает уровнем производительности, который достаточен для комфортной работы с любыми стандартными программами. При чтении сжатых данных устройство способно обеспечить скорость, достигающую 500 МБ/с. Пиковая скорость записи сжатых данных чуть более чем на 15 % меньше – 420 МБ/с. SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31240GNTD] характеризуется ресурсом, равным 100 TBW. Это типовой показатель для SATA SSD такой емкости. Габаритные размеры накопителя стандартны – 69.85x100x7 мм. В комплектацию накопителя входит документация. Устройство поставляется в коробке, имеющей привлекательный вид.
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