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SSD Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD)

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Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
2.61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204580
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD)

240-гигабайтный SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31240GNTD] имеет классический дизайн: модель собрана в корпусе черного цвета с закругленными краями. Устройство, управляемое контроллером Phison PS3111-S11, соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Накопитель, для обмена данными с которым используется интерфейс SATA III, обладает уровнем производительности, который достаточен для комфортной работы с любыми стандартными программами. При чтении сжатых данных устройство способно обеспечить скорость, достигающую 500 МБ/с. Пиковая скорость записи сжатых данных чуть более чем на 15 % меньше – 420 МБ/с. SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31240GNTD] характеризуется ресурсом, равным 100 TBW. Это типовой показатель для SATA SSD такой емкости. Габаритные размеры накопителя стандартны – 69.85x100x7 мм. В комплектацию накопителя входит документация. Устройство поставляется в коробке, имеющей привлекательный вид.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD GigaByte 240Gb (GP-GSTFS31240GNTD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2.61
Страна производитель
Китай
Описание
240-гигабайтный SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31240GNTD] имеет классический дизайн: модель собрана в корпусе черного цвета с закругленными краями. Устройство, управляемое контроллером Phison PS3111-S11, соответствует 2.5-дюймовому форм-фактору. Накопитель, для обмена данными с которым используется интерфейс SATA III, обладает уровнем производительности, который достаточен для комфортной работы с любыми стандартными программами. При чтении сжатых данных устройство способно обеспечить скорость, достигающую 500 МБ/с. Пиковая скорость записи сжатых данных чуть более чем на 15 % меньше – 420 МБ/с. SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31240GNTD] характеризуется ресурсом, равным 100 TBW. Это типовой показатель для SATA SSD такой емкости. Габаритные размеры накопителя стандартны – 69.85x100x7 мм. В комплектацию накопителя входит документация. Устройство поставляется в коробке, имеющей привлекательный вид.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", 100 ТБ, TLC, TLC, 2.5", 420, 240 ГБ, SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, 240 ГБ, SATA
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