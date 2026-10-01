Накопитель SSD M.2 A-DATA 4.0TB LEGEND 960 MAX (ALEG-960M-4TCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 A-DATA 4.0TB LEGEND 960 MAX (ALEG-960M-4TCS)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 960 ГБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений.0. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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