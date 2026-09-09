Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3830
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3830
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8410
Время наработки на отказ, час
3000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY)
3840 ГБ Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 PRO способен обеспечить высокую производительность и надежность работы центров обработки данных, облачных хранилищ, стриминговых сервисов. При этом накопитель отличается низким энергопотреблением. Структура памяти 3D NAND позволяет записывать данные максимально плотно, а также поддерживает высокую скорость последовательной записи в 520 Мбайт/сек и чтения в 540 Мбайт/сек. Этому способствуют мощный контроллер и интерфейс SATA III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 151 110 руб.37778 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 152 810 руб.38203 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
-
В наличииЦена 168 780 руб.42195 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 194 730 руб.48683 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 1600GB SNV5420-1600G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 199 050 руб.49763 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 960GB (MZ1L2960HCJR-00A0...
-
В наличииЦена 220 670 руб.55168 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
-
В наличииЦена 333 090 руб.83273 руб. в СплитНакопитель SSD SATA 2.5" 3.84TB 6GB/S SAT5221-3840G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 406 600 руб.101650 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM1733 7.68TB (MZWLR7T6HALA-00007)
-
В наличииЦена 653 070 руб.163268 руб. в СплитНакопитель SSD Synology SATA 2.5" 7TB (SAT5210-7000G)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
3830
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
8410
Развернуть
Время наработки на отказ, час
3000000
Страна производитель
Китай
3840 ГБ Серверный SSD-накопитель Crucial Micron 5300 PRO способен обеспечить высокую производительность и надежность работы центров обработки данных, облачных хранилищ, стриминговых сервисов. При этом накопитель отличается низким энергопотреблением. Структура памяти 3D NAND позволяет записывать данные максимально плотно, а также поддерживает высокую скорость последовательной записи в 520 Мбайт/сек и чтения в 540 Мбайт/сек. Этому способствуют мощный контроллер и интерфейс SATA III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial 5300 PRO 3.84Tb (MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY)