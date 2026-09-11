Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 3840GB (MZQL23T8HCLS-00A07) OEM
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 3840GB (MZQL23T8HCLS-00A07) OEM
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 [MZQL23T8HCLS-00A07] за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E Gen4 x4. Скорость до 6900 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 3840 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.
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