Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
3600
Максимальный ресурс записи (TBW)
17500
Энергопотребление, Вт
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641289
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
3600
Максимальный ресурс записи (TBW)
17500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1)
Серверный SSD-накопитель Intel D7-P5620 Serie порадует тихой и экономичной работой, высокой пропускной способностью. Устройство с форм-фактором 2.5” подойдет для серверов. Твердотельный накопитель быстро запускает ОС и мощные программы, с легкостью оперирует со сложными вычислениями. Жесткий диск Intel D7-P5620 Serie подключается через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E, благодаря чему обладает внушительной скоростью чтения и записи. SSD-накопитель спокойно выдерживает большие нагрузки и частую эксплуатацию.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем, Гб
3200
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
3600
Максимальный ресурс записи (TBW)
17500
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление, Вт
15
Страна производитель
Китай
Серверный SSD-накопитель Intel D7-P5620 Serie порадует тихой и экономичной работой, высокой пропускной способностью. Устройство с форм-фактором 2.5” подойдет для серверов. Твердотельный накопитель быстро запускает ОС и мощные программы, с легкостью оперирует со сложными вычислениями. Жесткий диск Intel D7-P5620 Serie подключается через разъем U.2 с поддержкой шины PCI-E, благодаря чему обладает внушительной скоростью чтения и записи. SSD-накопитель спокойно выдерживает большие нагрузки и частую эксплуатацию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD Intel 3200GB DC-P5620 (SSDPF2KE032T1N1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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