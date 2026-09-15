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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление
3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
236 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496405
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Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07)
Благодаря многослойной структуре ячеек 3D NAND серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L33T8HBLT-00A07] обладает внушительным объемом памяти 3840 ГБ. Компактный форм-фактор 2.5” упрощает подключение к любым компьютерам через привычный интерфейс SATA III. Серверный накопитель радует тихой работой с низким потреблением, стабильной скоростью обработки информации. Samsung PM893 обладает ресурсом перезаписи 7008 ТБ, что гарантирует надежность на протяжении всего срока службы. Скорость чтения и записи 520-550 Мбайт/сек позволяет быстро загружать мощные корпоративные программы, выполнять сложные вычисления. Устройство подходит для работы в системе с большим количеством пользователей и потоковой информации.
Благодаря многослойной структуре ячеек 3D NAND серверный SSD накопитель Samsung PM893 [MZ7L33T8HBLT-00A07] обладает внушительным объемом памяти 3840 ГБ. Компактный форм-фактор 2.5” упрощает подключение к любым компьютерам через привычный интерфейс SATA III. Серверный накопитель радует тихой работой с низким потреблением, стабильной скоростью обработки информации. Samsung PM893 обладает ресурсом перезаписи 7008 ТБ, что гарантирует надежность на протяжении всего срока службы. Скорость чтения и записи 520-550 Мбайт/сек позволяет быстро загружать мощные корпоративные программы, выполнять сложные вычисления. Устройство подходит для работы в системе с большим количеством пользователей и потоковой информации.
Накопитель SSD Samsung PM893 3.84TB (MZ7L33T8HBLT-00A07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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