Накопитель SSD Samsung PM1653 15360GB (MZILG15THBLA-00A07)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Энергопотребление
14.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
728 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM1653 15360GB (MZILG15THBLA-00A07)
Накопитель Samsung PM1653 обладает превосходными характеристиками и собран из качественных материалов, что обеспечивает ему высокую надежность и длительный срок службы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 10000 до 50000
Объем SSD (диапазон)
от 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
2.5"
Объем
15360
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
14.7
Страна производитель
Китай
Накопитель Samsung PM1653 обладает превосходными характеристиками и собран из качественных материалов, что обеспечивает ему высокую надежность и длительный срок службы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Samsung PM1653 15360GB (MZILG15THBLA-00A07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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