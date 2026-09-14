Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung M.2 2280 8TB 9100 PRO черный Client SSD PCIe 5x4 NVMe
**Твердотельный накопитель Samsung 9100 PRO: скорость и надёжность для вашего ПК** Откройте для себя новые горизонты производительности с SSD Samsung 9100 PRO! Этот твердотельный накопитель — идеальное решение для тех, кто ценит высокую скорость работы и надёжность. **Основные характеристики:** * ёмкость: 8 ТБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, программ и игр; * интерфейс: PCIe Gen5 x4 с NVMe — обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных; * скорость чтения до 14800 МБ/с и записи до 13400 МБ/с — забудьте о долгом ожидании загрузки системы и приложений; * технология 3D NAND — гарантирует долговечность и стабильность работы; * ожидаемое время безотказной работы (MTBF) — 1,5 миллиона часов — надёжность, на которую можно положиться; * ресурс записи 4800 TBW и 0,33 DWPD — накопитель прослужит долго даже при интенсивном использовании. **Преимущества:** * высокая производительность: ускорьте работу вашего компьютера и наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений; * надёжность: технология 3D NAND и высокий показатель MTBF обеспечивают долгий срок службы накопителя; * компактность: форм-фактор M.2 2280 позволяет установить SSD в большинство современных ПК и ноутбуков. Выберите SSD Samsung 9100 PRO и ощутите разницу в скорости и надёжности работы вашего компьютера!
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