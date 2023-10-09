Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Энергопотребление
5.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
SATA накопитель Samsung 870 QVO благодаря интеллектуальной технологии записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом буфера обеспечивает повышение скорости записи и стабильности рабочих характеристик. Форм-фактор 2.5 дюйма гарантирует широкую совместимость с настольными и портативными компьютерами. Одно из преимуществ модели – внутренняя емкость 8000 ГБ для создания целого архива файлов. Устройство выполнено в тонком и прочном корпусе с ударостойкой конструкцией. ECC алгоритм за счет выявления и исправления ошибок гарантирует отказоустойчивость Samsung 870 QVO.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
8192
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
2880
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
5.5
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Страна производитель
Китай
SATA накопитель Samsung 870 QVO благодаря интеллектуальной технологии записи Intelligent TurboWrite с увеличенным объемом буфера обеспечивает повышение скорости записи и стабильности рабочих характеристик. Форм-фактор 2.5 дюйма гарантирует широкую совместимость с настольными и портативными компьютерами. Одно из преимуществ модели – внутренняя емкость 8000 ГБ для создания целого архива файлов. Устройство выполнено в тонком и прочном корпусе с ударостойкой конструкцией. ECC алгоритм за счет выявления и исправления ошибок гарантирует отказоустойчивость Samsung 870 QVO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Для хранения информации идеален по сранению с HDD, т.к. не издаёт звуков, меньше по размеру и легче в разы.
Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA III 8Tb (MZ-77Q8T0BW)
Достоинства:
Комментарий:
Для хранения информации идеален по сранению с HDD, т.к. не издаёт звуков, меньше по размеру и легче в разы.