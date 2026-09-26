Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year
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Характеристики
Описание товара Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year
**Твердотельный накопитель Samsung 9100 PRO: скорость и надёжность для вашего ПК** Откройте для себя новые горизонты производительности с SSD-накопителем Samsung 9100 PRO. Этот внутренний твердотельный накопитель с объёмом 8 ТБ станет идеальным выбором для тех, кто ценит высокую скорость работы и надёжность. **Почему стоит выбрать Samsung 9100 PRO?** * **Молниеносная скорость:** максимальная скорость чтения достигает 14 800 МБ/с, а записи — 13 400 МБ/с. С таким накопителем ваш компьютер будет работать быстро и без задержек. * **Большой объём:** 8 ТБ пространства позволят хранить огромное количество данных — от операционных систем и программ до мультимедийных файлов. * **Надёжность и долговечность:** среднее время наработки на отказ составляет 1500 тысяч часов, а ударостойкость — 1500G/0,5 мс. Ваш данные будут в безопасности даже в условиях повышенной вибрации и ударов. * **Эффективное охлаждение:** наличие радиатора обеспечивает стабильное охлаждение накопителя, что способствует его долговечности и стабильной работе. **Технические характеристики:** * форм-фактор: M.2 2280; * интерфейс: PCI-E; * тип памяти: V NAND TLC (V8); * комплектация: RTL. Обновите свой ПК с SSD Samsung 9100 PRO и наслаждайтесь быстрой и надёжной работой вашего компьютера!
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Отзывы о товаре Твердотелльный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 5.0 x4) 8Tb Samsung 9100 PRO (R14800/W13400MB/s) with Heatsink, 1year