Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление
15.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732860
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
15.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
15.3
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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