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SSD Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4

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Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 2
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 3
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Энергопотребление
15.3
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732860
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
15.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4

Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
U.3
Объем, Гб
3840
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
7008
Время наработки на отказ, час
2500000
Энергопотребление
15.3
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 3840Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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