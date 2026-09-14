Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1.92TB PM9A3 (MZQL21T9HCJR-00A07)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 1,9 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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