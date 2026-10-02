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SSD Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275)

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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5&quot; Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
486
Скорость записи, Мб/с
459
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640167
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
6
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
19
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
486
Скорость записи, Мб/с
459
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
220

Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275)

Твердотельный накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.84TB — это устройство для хранения данных, которое используется в серверах и других системах с поддержкой горячей замены (Hot Swap).



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
6
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
19
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
486
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
459
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.84TB — это устройство для хранения данных, которое используется в серверах и других системах с поддержкой горячей замены (Hot Swap).


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, 3840 ГБ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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