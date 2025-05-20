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SSD Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB)

24 Отзывы
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото 1
Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото 2
Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
698
Энергопотребление
1.8
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540320
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
698
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
55

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB)

С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB)

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алена П.

Достоинства:


Комментарий:
Данный ссд беру часто и лучше у данного продавца. Привезли домой, так как пункта выдачи в районе нет. Прекрасно подойдет под хранилище или систему. Я брал для использования в боксе, также подойдет для использование с адаптером SATA-USB. Это лучше, чем флешка или внешний HDD.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Павел Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный товар за свои деньги, старый бук стал летать
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
София А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохой SSD диск за адекватную стоимость. Под нагрузкой грелся примерно до 50..55 градусов, скорости конечно не самые лучшие, но вполне достаточные под систему.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! Всем советую !
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, характеристики чуть ниже, рабочий. Главное теперь чтоб хватило надолго.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Самый обычный ssd 2.5, определился сразу, работает как и должен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Арсений Д.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый и вместительны alan wake 2 летает
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Родион Ч.

Достоинства:


Комментарий:
ссд хороший, полет 2 месяца , все устраивает, время покажет, на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
разобрался помогли ребята из сервиса!! всё работает всё хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, бюджетный диск, гарантия заявлена 3 года
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё отлично, всё цело. тока проверять буду. посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Шохрух Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заявлено 512Гб, по факту получите 465 ГБ) Скорость передачи в норме, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Бурундук Тат

Достоинства:


Комментарий:
Работает, Фактический объем меньше, пока больше нечего сказать
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный диск. Наверно один из лучших на сегодня из доступных.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию..
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличное упаковывания на 1000%) да и цена порадовала
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Размер классный, пишет быстро. Я доволен, советую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! доставка, цена, качество...все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Michail N.

Достоинства:


Комментарий:
диск топ за свои деньги все гуд
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD диск. Оптимальная цена и хорошее качество. Установил на свой старенький ноутбук ASUS 54L, поставил Вин 7, Теперь "летает", грузится и выключается очень быстро, Что было с HDD - не сравнить. Емкость 512 Gb - достаточно на все программы и свои файлы. Да, диск встроенный, я купил для него переходник на USB 3.0 и использовал его ранее как большую флешку. Спасибо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, отлично работает, никаких нареканий. Доставка быстрая, спасибо продавцу, буду заказывать еще.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
все в норме, доставка на следующий день после заказа.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Винда "полетела" в сравнении с обычным жёстким.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! товар соответствует описанию, доставка быстрая, курьером до двери!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
698
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алена П.

Достоинства:


Комментарий:
Данный ссд беру часто и лучше у данного продавца. Привезли домой, так как пункта выдачи в районе нет. Прекрасно подойдет под хранилище или систему. Я брал для использования в боксе, также подойдет для использование с адаптером SATA-USB. Это лучше, чем флешка или внешний HDD.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Павел Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Добротный товар за свои деньги, старый бук стал летать
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
София А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохой SSD диск за адекватную стоимость. Под нагрузкой грелся примерно до 50..55 градусов, скорости конечно не самые лучшие, но вполне достаточные под систему.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск! Всем советую !
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, характеристики чуть ниже, рабочий. Главное теперь чтоб хватило надолго.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Самый обычный ssd 2.5, определился сразу, работает как и должен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Арсений Д.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый и вместительны alan wake 2 летает
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Родион Ч.

Достоинства:


Комментарий:
ссд хороший, полет 2 месяца , все устраивает, время покажет, на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
разобрался помогли ребята из сервиса!! всё работает всё хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, бюджетный диск, гарантия заявлена 3 года
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришло всё отлично, всё цело. тока проверять буду. посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Шохрух Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заявлено 512Гб, по факту получите 465 ГБ) Скорость передачи в норме, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Бурундук Тат

Достоинства:


Комментарий:
Работает, Фактический объем меньше, пока больше нечего сказать
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный диск. Наверно один из лучших на сегодня из доступных.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует описанию..
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
отличное упаковывания на 1000%) да и цена порадовала
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Андрей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Размер классный, пишет быстро. Я доволен, советую
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! доставка, цена, качество...все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Michail N.

Достоинства:


Комментарий:
диск топ за свои деньги все гуд
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD диск. Оптимальная цена и хорошее качество. Установил на свой старенький ноутбук ASUS 54L, поставил Вин 7, Теперь "летает", грузится и выключается очень быстро, Что было с HDD - не сравнить. Емкость 512 Gb - достаточно на все программы и свои файлы. Да, диск встроенный, я купил для него переходник на USB 3.0 и использовал его ранее как большую флешку. Спасибо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, отлично работает, никаких нареканий. Доставка быстрая, спасибо продавцу, буду заказывать еще.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
все в норме, доставка на следующий день после заказа.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Винда "полетела" в сравнении с обычным жёстким.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! товар соответствует описанию, доставка быстрая, курьером до двери!


Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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